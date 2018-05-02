محافظ شمال سيناء: انفراجة كبيرة في توفير السلع قبل رمضان

قال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن الجهات المعنية وافقت على توفير كافة احتياجات شهر رمضان، وأن هناك انفراجة كبيرة في توفير السلع والمواد الغذائية لتلبية كافة احتياجات المواطنين من مختلف الأنواع خلال شهر رمضان.



وأعلن المحافظ، في لقائه مع رؤساء الشعب في الغرفة التجارية وعدد من التجار بخصوص احتياجات شهر رمضان، أنه يتم التنسيق عن طريق القوات المسلحة ووزارة التموين لإدخال السلع وتوزيعها على تجار الجملة والقطاعى والموزعين لتوصيلها إلى المواطن المستهدف وهو المستهلك وبسعر مناسب.



وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية على توفير كافة احتياجات شهر رمضان من مختلف السلع وفى مقدمتها ياميش رمضان وباقى السلع والمواد الغذائية، وأن يتم توزيعها على تجار التجزئة قبل حلول الشهر بوقت كاف لتكون جاهزة لبيعها للمواطنين طوال الشهر وبالسعر المناسب.



وأكد المحافظ أن الجهات المعنية وافقت على إعادة افتتاح المحلات المغلقة فى شارع 23 يوليو الرئيسى بالعريش وتشغيلها لتوفير احتياجات المواطنين، كما وافقت على نقل المنتجات الزراعية من العريش والشيخ زويد ورفح من خوج وكنتالوب لتسويقها خارج المحافظة حرصا على صالح المزارعين والمنتجين.



واستمع المحافظ إلى مطالب عدد من التجار والموزعين والغرفة التجارية وفى مقدمتها توفير السلع واحتياجات شهر رمضان وتيسير الإجراءات المتبعة، على أن يتم الالتزام بالإجراءات الأمنية والبيع بالأسعار المخفضة وفقا لتوجيهات وزارة التموين.



وأكد اللواء شريف العرايشى، الحاكم العسكرى بالعريش، على حرص القوات المسلحة على توفير كافة احتياجات أهالى شمال سيناء والعمل على تأمينهم والتيسير عليهم فى ظل العملية الشاملة التى حققت نجاحا كبيرا فى القضاء على الإرهاب وتدمير بنيته التحتية ومنع وصول الإمدادات والمؤن إليه.



وأعلن موافقة المسئولين على إدخال كافة احتياجات شهر رمضان من ياميش وغيره من السلع الأساسية بلا حدود طوال شهر رمضان، وأن يتم إدخالها اعتبارا من يوم 8 مايو الجارى، على أن يتم الالتزام بتوفيرها للمواطنين بالسعر المتفق عليه، وأنه سيعقب ذلك المرور على المحلات للتأكد من توفير الاحتياجات بالسعر المحدد، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة أخذت على عاتقها مراقبة الأسواق وتوافر السلع وضبط الأسعار.



كما أعلن الموافقة على زيادة كميات السلع بنسبة 50% من المتفق عليه سابقا فى مختلف الأنواع، وهو ما سبق زيادته بنسبة 50% من الكميات الأسبق لتصل الزيادة إلى نسبة 300% مما كانت عليه أول مرة فى ظل العملية الشاملة، مضيفا أن أى تنسيق بخصوص إدخال أو نقل السلع والمنتجات يتم أولا عن طريق المحافظ والغرفة التجارية.



وأشار فتحى راشد، وكيل وزارة التموين، إلى وجود آليه لتوفير كافة احتياجات المواطنين من سلع ومواد غذائية بالتنسيق بين وزارة التموين والمحافظة وجهاز الخدمة الوطنية، وأنه تم إعداد قائمة باحتياجات التجار والمواطنين خلال شهر رمضان والاستعداد لعيد الفطر المبارك.



وأكد عبد الله قنديل بدوى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، على دعم كافة الإجراءات الأمنية ودعم جهود القوات المسلحة الرامية إلى القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى حدود مصر الشرقية.