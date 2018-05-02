«ماكرون» يشكر زوجة رئيس وزراء استراليا «اللذيذة»

أثار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يتقن إلى حد كبير التحدث باللغة الإنجليزية، ضحكات وربما حتى إحراجا، اليوم الأربعاء، عندما شكر زوجة رئيس وزراء استراليا، مالكوم تيرنبول «اللذيذة»، إزاء الاستقبال الحار له خلال زيارته.

وأعرب «ماكرون»، عن تقديره لحسن الضيافة الاسترالية، اليوم الأربعاء، في اليوم الثاني من زيارة تستمر ثلاثة أيام، إلى استراليا، عندما قال: «شكرا لك ولزوجتك اللذيذة بسبب استقبالكما الحار».

وأضاف «ماكرون»، خلال مؤتمر صحفي مشترك في سيدني: «كان هناك تنظيم جيد لتلك الزيارة، شكرا لك ولزوجتك لوسي».

وكلمة «لذيذة» هي ترجمة لكلمة «ديليسيو» باللغة الفرنسية، والتي تترجم أيضا «مبهجة».

وبخلاف ذلك، تحول «ماكرون» من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية، بطلاقة بشكل كبير، خلال المؤتمر الصحفي، بينما كانت تساؤلات توجه له من قبل صحفيين من البلدين.

وأثارت زلة اللسان، ضجة بسيطة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد مستخدمي «تويتر»: «لا يمكنك رفع عينيك عن هؤلاء الفرنسيين لثانية واحدة».

وكتب مستخدم آخر: «إنه ليس خطأ في الترجمة، إنه فقط فرنسي».

وكان «ماكرون»، قد وصل بمفرده إلى استراليا، الليلة الماضية، والتقى بتيرنبول في مأدبة عشاء، في دار أوبرا «سيدني»، التي كانت مضاءة باللون الأحمر والأبيض والأزرق، وهي ألوان العلم الفرنسي، بمناسبة الزيارة.

وهذه أول زيارة يقوم بها «ماكرون» إلى استراليا، وثاني زيارة فقط يقوم بها رئيس فرنسي حالي إلى البلاد.

وبحث «ماكرون» قضايا متعلقة بالتجارة والأمن مع تيرنبول، خلال محادثات ثنائية اليوم الأربعاء.

وتعهد الزعيمان بتوثيق التعاون في الكثير من المجالات، من بينها التعاون في منطقة المحيط الهادئ، بالإضافة إلى الأمن الإلكتروني والإرهاب.

وبحثا أيضا اتفاق التجارة الحرة بين استراليا والاتحاد الأوروبي.

وقال «ماكرون»، إنه «سباق ومتفائل» بشأن الاتفاق.

وسيتوجه «ماكرون»، غدا الخميس، إلى نيو كاليدونيا، وهو إقليم فرنسي سيشهد استفتاء في نوفمبر المقبل.