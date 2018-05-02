قيادى داعشى: التقيت البغدادى فى يوليو الماضى

كشف مسئول عراقى، اليوم، أن محكمة التحقيق المركزية صادقت على اعترافات أحد المقربين من زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادى، بعد القبض عليه فى تركيا بجهود جهاز المخابرات العراقى.

وقال القاضى عبدالستار البيرقدار، المتحدث الرسمى لمجلس القضاء الأعلى، فى بيان، إن «محكمة التحقيق المركزية دونت اعترافات متهم بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابى كشف عن وجود لقاءات مستمرة له بزعيم التنظيم أبو بكر البغدادى»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن «المتهم أكد أن آخر لقاء جمعهما كان فى يوليو من العام الماضى، وأنه يشغل منصب عضو اللجنة العامة المشرفة على ما يسمى بالدولة الإسلامية بعد تقسيمها إلى خمس إمارات: هى العراق، والشام، وأفريقيا، وأوروبا، والخليج العربى».

وكشف البيرقدار أن «القبض على المتهم تم بعد تنسيق مشترك بين جهاز المخابرات العراقى والأجهزة الأمنية التركية، وبإشراف محكمة التحقيق المركزية فى رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، إذ تم القبض عليه فى تركيا وتسليمه إلى السلطات العراقية».

ومنذ شهر يوليو من العام الماضى، انتشرت أنباء حول مقتل زعيم التنظيم الإرهابى فى غارة روسية قرب مدينة الرقة السورية، لكن لم يتم تأكيدها حتى الآن.