«الصحة»: غرفة الأزمات منعقدة بشكل دائم منذ بداية «سيناء 2018»

قال الدكتور خالد الخطيب، وكيل أول وزارة الصحة لشؤون الرعاية الحرجة، إن غرفة الأزمات بالوزارة منعقدة بشكل دائم منذ بداية العملية الشاملة «سيناء 2018»، موضحًا أن مستواها يعلو على حسب الأحداث.



وأضاف «الخطيب»، خلال لقاائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أن وزارة االصحة وفقًا للمعلومات المتعلقة بالأحوال الجوية وبناء على تعلميات الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، تم وضع خطة شملت انتشار سيارات الإسعاف وتواجدها على الطرق السريعة، والتي وصلت إلى 2400 سيارة، حسب قوله.



وتابع أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التابعة للوزارة في كافة المحافظات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى وجود الأطباء والأجهزة التشخيصية، مشيرًا إلى التأكد من وجود المخزون الاستراتيجي من الدم وتوفير حوالي 15 ألف وحدة دم، و20 ألف وحدة بلازما في البنوك الرئيسية والفرعية بالمستشفيات.



واستطرد أنه مع السيول والرياح تكون هناك بعض الإصابات من الثعابين والعقارب، وهو ما دفع الوزارة للتأكد من توافر الأمصال الخاصة بالإصابة بهما على مستوى الجمهورية.



وعن أزمة تجمع المياه بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، قال إن سيارات الإسعاف كانت موجودة بشكل دائم، موضحًا أنها تستنفر بالتحرك من أماكنها إلى المواقع التي لحق بها أضرارًا.



يُذكر أن الدكتور أحمد فاروق، مدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، قال إن الأحوال الجوية ستتحسن مع نهاية، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى انحسار سقوط الأمطار ونشاط الرياح، وإن ظلت درجات الحراراة موجودة بأعلى من معدلاتها، حسب تقديره.



