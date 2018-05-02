«تحيا مصر» يطلق قافلة المسح الطبي لفيروس «سي» في قرية بالأقصر

أجرى صندوق «تحيا مصر»، اليوم، مسحًا طبيًا للكشف عن إصابات فيروس «سي» بين أهالي قرية القرنة بمحافظة الأقصر، وذلك بمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الذي قام بإجراء أول تحليل بالقرية لتشجيع الأهالي على المشاركة وإجراء الكشف الطبي.

واستقبلت ساحة الشيخ الطيب بقرية القرنة، قافلة صندوق «تحيا مصر» لإجراء المسح الطبي، والتي شهدت إقبالا شديدا من الرجال والسيدات على إجراء تحليل فيروس «سي»، بعد دعوة شيخ الأزهر للأهالي، وقام الفريق الطبي بفحص 1500 فرد من أهالي القرنة خلال اليوم الأول.

جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع صندوق «تحيا مصر» بمحافظة الأقصر، والذي تضمن العديد من الأنشطة الاجتماعية والصحية في مختلف قرى المحافظة، ومنها إجراء المسح الطبي للكشف عن فيروس «سي» بين أهالي تلك القرى، ومتابعة تنفيذ برنامج إعادة إعمار القرى في المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، فضلا عن إجراء ندوات تعريفية بأنشطة الصندوق لنشر الوعي بين الأهالي حول طبيعة عمل الصندوق.

يذكر أن صندوق «تحيا مصر» تبنى العديد من مبادرات المسح الطبي للكشف عن فيروس «سي»، استهدفت مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية منذ عام 2017، وذلك إلى جانب توفير الجرعات العلاجية للمصابين مجانًا.