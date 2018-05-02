وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأممي لليمن عودة مشاورات السلام

بحث وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، الذي يزور المملكة حاليا، الأوضاع في اليمن، وذلك في محاولة جديدة لعودة مشاورات السلام بين أطراف النزاع اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الجبير استعرض مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث "الأوضاع في اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن، بالإضافة إلى بحث الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمني".

ويوم السبت الماضي، ألغى مارتن جريفيث زيارته الثانية التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى العاصمة اليمنية صنعاء، قبل أن يعلن موعدا جديدا، للزيارة التي سيلتقي فيها ممثلون عن الحوثيين وحلفائهم، يوم السبت المقبل.

ويسعى جريفيث إلى إعادة تحريك جهود استئناف المفاوضات بين الأطراف، في ظل معطيات زادت من تعقيدات المشهد اليمني، وأبرزها مقتل رئيس ما يُسمّى بـ"المجلس السياسي الأعلى".

وهذه هي ثاني جولة إقليمية للمبعوث الأممي، منذ تعيينه مطلع مارس الماضي، خلفًا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والأولى منذ إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي.