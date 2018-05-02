بعثة الأمم المتحدة: هجوم «المفوضية» لن يثني الليبيين عن المضى نحو دولة القانون

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم على مقر مفوضية الانتخابات الليبية، الذي خلّف 7 قتلى، صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت «البعثة»، حسبما أفادت فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، أن الهجوم على مفوضية الانتخابات لن يثني الليبيين عن المضي قدمًا في مسيرة دولة القانون.

وعلقت القيادة العامة للجيش الليبي، على الهجوم بأنه محاولة يائسة لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا، مؤكدًا أنها لن تتوقف عن محاربة الإرهاب حتى ينعم الليبيون بمارسة حقهم الديمقراطي.

وأضحت مصادر ليبية أن 5 أشخاص نفذوا الهجوم، فجر اثنان منهما نفسيهما، فيما قتل آخران على يد قوات الأمن، التي ألقت القبض على المهاجم الخامس.