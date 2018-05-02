تونس: البوسنة رفضت تسليم متورط في اغتيال محمد الزواري

أعلن مصدر قضائي في تونس اليوم الأربعاء، أن سلطات البوسنة رفضت تسليم متورط في اغتيال مهندس طيران تونسي وعضو بحركة حماس بتونس عام 2016.

وقال سفيان السليطي للصحفيين "تعرفنا على هوية العنصرين الاثنين المورطين في قتل الزواري، وهما من حاملي الجنسية البوسنية".

وأفاد السليطي، في مؤتمر صحفي اليوم بأن أحد المورطين جرى إيقافه في كرواتيا في 13 مارس الماضي، بعد أن أرسل القضاء التونسي إنابات قضائية دولية إلى سبع دول بالتنسيق مع جهاز الإنتربول، وهي تركيا ومصر وكوبا وكرواتيا ولبنان والبوسنة والسويد.

وتابع المتحدث "تأكد لدينا أن السلطات البوسنية تدخلت على اعتبار أن قوانينها تمنع تسليم رعاياها، وهو ما حال دون تسليم المتهم".

وأوضح أن الملف الآن خارج نطاق القضاء التونسي.

وقتل المهندس الطيار محمد الزواري يوم 15 ديسمبر عام 2016 بالرصاص أمام مقر سكنه بمدينة صفاقس بينما كان بسيارته.

وقالت حركة حماس الفلسطينية إن الزواري، هو أحد قادتها، وهو الذي أشرف على تطوير صناعة طائرات بدون طيار "الأبابيل" التي استخدمتها كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري للحركة في حربها ضد إسرائيل عام 2014.

واتهمت حماس إسرائيل بالضلوع في مقتله.

وقال السليطي للصحفيين إن المورطين في قتل الزواري قدموا قبل أسبوع من تنفيذ العملية، واستقروا بمدن سوسة والقيروان والمنستير وقاموا بعمليات تمويه.

وهذه حادثة الاغتيال الثالثة التي تشهدها تونس منذ 2013 بعد اغتيال السياسيين شكري بلعيد وحمة البراهمي أمام مقر سكنيهما من قبل متشددين.