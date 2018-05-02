المعهد السويدي بالإسكندرية ينظم مؤتمر حول «المرأة والسلام والأمن»

عقد المعهد السويدي بالإسكندرية، بالتعاون مع «operation 1325 Stockholm»، مؤتمرًا حول «المرأة والسلام والأمن»، بمشاركة 25 سيدة من 10 دول «ليبيا والعراق وتونس والأردن ولبنان وفلسطين واليمن وسوريا ومصر والسويد».

ويمثل المشاركون مجموعة من القيادات الشابة، وتهدف التجربة إلى تمكين المزيد من النساء، وخاصة الشابات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ من المشاركة النشطة في أعمال السلام والأمن.

ويعقد المؤتمر في 5 - 6 مايو الجاري، بمقر المعهد السويدي بالإسكندرية، وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر، ورش عمل لتبادل الخبرات من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومحاضرة عن «دمج المرأة في الوساطة»، و«أدوات تمكين المرأة للعمل بمجال السلام والأمن».

كما يتضمن البرنامج تدريب على إعادة قراءة الدستور يقوم به متخصصون قانونيين، وأكاديميين، وقادة السياسيين وممثلين عن المجتمع المدني.