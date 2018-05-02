افتتح مدير مكتبة الإسكندرية، د. مصطفى الفقي، الأربعاء، احتفالية «التراث النوبي»، التي تنظمها إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع النادي النوبي العام بالإسكندرية، وتستمر على مدار يومين، وبمشاركة عدد كبير من أبناء النوبة.

وأكد «الفقي»، أن النوبة هي جزء لا يتجزأ من الوطن، لافتا إلى أن أهل النوبة قدموا الكثير من التضحيات على مر التاريخ، فهم حراس الجبهة الجنوبية للبلاد وخط الدفاع عنها تاريخيًا.

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعرف هموم المصريين بلا استثناء دون تدخل طرف خارجي، وأن أهل النوبة في قلبه تمامًا.

وأشار إلى أن النوبة ليست مجرد تاريخ وحضارة وثقافة وتراث، فهي تستدعي أيضًا مصطلحات الأمانة والصدق وحسن الخلق وحب الآخرين، لافتا إلى أن هناك دلائل على أن الحضارة الفرعونية في مصر والسودان هي حضارة نوبية.

ولفت إلى أن مكتبة الإسكندرية، ترحب بالاحتفال بيوم التراث النوبي في 2 مايو من كل عام، كما أنها ستعمل على مشروع توثيق التراث النوبي من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.

وشارك في الافتتاح أحمد إدريس، الذي اعتلى المنصة بناء على طلب من الدكتور مصطفى الفقي، وهو حائز على نجمة سيناء، وتم تكريمه من قبل رئيس الجمهورية، لدوره في الانتصار الذي حققته قواتنا المسلحة في حرب أكتوبر.

وفي كلمته، تقدم عبد الله عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي النوبي العام، بالشكر للدكتور مصطفى الفقي، وجميع العاملين بمكتبة الإسكندرية، على مبادرة الاحتفال بالتراث النوبي، وعلى تخصيص أولى فعاليات «سلسلة فعاليات التعددية الوطنية للشعب المصري» لتسليط الضوء على التراث النوبي.

وقال إن أبناء النوبة قدموا العديد من التضحيات للوطن، ومازالوا يساهمون في جميع مجالات الحياة من أجل التنمية والدفع بالبلاد للأمام، معربًا عن سعادته لاهتمام مكتبة الإسكندرية بتسليط الضوء على رموز الوطنية المصرية من أبناء النوبة.