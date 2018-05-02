وكيل صلاح يكشف عن تلقيه عروضا من كبار أوروبا

أكد رامي عباس محامي ووكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول علي تلقي جناح الريدز عدة اتصالات من جانب عدد من الأندية الأوروبية من أجل التعاقد معة فى الموسم المقبل.

وقال عباس فى تصريحات لشبكة"سي إن إن" الأمريكية:"من الطبيعي أن يتهافت كبار أوروبا للتعاقد مع صلاح، فهو يعد الأفضل حاليا فى انجلترا"، واصفا إياه بالثمين فى سوق الإنتقالات خلال الفترة الحالية.

وعن تواجد النجم المصري داخل قلعة "الأنفيلد" قال عباس:"صلاح سعيد جدا بالتواجد فى انجلترا، فهو يعيش أفضل فترات حياته مع الفريق"، مشيرا إلي أن مومو يركز فى الفترة الحالية لحصد البطولات التي يشارك فيها مع الريدز.

وكان النجم الملقب بـ"ملك مصر" قد حصد جائزة أفضل لاعب فى الموسم الحالي فى الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة النقاد الرياضين فى انجلترا، لينضم هذا اللقب إلي 26 أخرين حققها نجم الريدز الموسم الحالي مع الليفر.