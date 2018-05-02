الإمارات تدين التفجير الإرهابي المزدوج في مسجد شمال شرق نيجيريا

أعربت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع أمس واستهدف مسجدا في شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" موقفها الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، مجددة دعوتها إلى تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان تفجيران إرهابيان استهدفا أمس مسجدا وسوقا في مدينة موبي بشمال شرق نيجيريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.