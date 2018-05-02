بركان يطلق رمادا في جزيرة سومطرة الإندونيسية

ذكر مسؤول أن بركانا في جزيرة «سومطرة» الإندونيسية نفث رمادا، لارتفاع أربعة آلاف متر في السماء اليوم الأربعاء، لكن نشاط البركان لم يشكل أي خطر على السكان المحليين.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، سوتوبو نوجروهو، إن جبل «مارابي» بإقليم غرب سومطرة أظهر نشاطا متزايدا في الأيام الأخيرة، لكن الإنذار الخاص به، مازال أعلى درجة واحدة فقط عن الطبيعي.

وأضاف: «ثار جبل مارابي عدة مرات مؤخرا، لكنه ليس خطيرا، نظرا لانه لا أحد يعيش داخل دائرة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات».

وكان آخر ثوران مميت لبركان الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه 2891 مترا قد حدث في عام 1979، عندما تردد أن حوالي 60 شخصا لقوا حتفهم بسبب التدفقات الطينية وغيرها من المواد البركانية.