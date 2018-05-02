الجيش الليبي: ندرك أن «العدو» لا يريد إجراء الانتخابات

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات، في العاصمة الليبية طرابلس، صباح الأربعاء، هي رسالة ضد إرادة الشعب الليبي، والاستقرار الديمقراطي.

وأضاف «المسماري»، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن القيادة العامة للقوات المسلحة كانت قد طالبت المواطنين بالإقبال على تسجيل بياناتهم في قاعدة الناخبين فور إعلان المفوضية فتح هذا الباب، مشيرًا إلى قتال الشعب الليبي من أجل الحصول على حقه الدستوري والديمقراطي، إلا أن «العدو» لا يريد الانتخابات، وفق وصفه.

وتابع: «نعرف تمامًا أن العدو لا يريد هذه الانتخابات، لأنه فشل في الوصول إلى البرلمان في الانتخابات السابقة، بعد تعرف الناس على الإخوان المسلمين ومخططاتهم وتحالفهم مع الإرهاب».

وأشار إلى مطالبة الشعب الليبي بالانتخابات، والتي أكدت القيادة العامة تمسكها بنتائجها، لافتًا إلى بدء بعثة الأمم المتحدة في وضع خطة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، فضلًا عن مطالبة اجتماع الرباعية الذي جرى في القاهرة أمس، بإجراء الانتخابات نهاية عام 2018.