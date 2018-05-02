صلاح يقود هجوم ليفربول أمام روما

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أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل الريدز أمام روما فى المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأربعاء علي معلب "الأوليمبكو" شمن مباريات دور نصف النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وأجري المدرب الألماني تغييرا وحيدا علي تشكيل الليفر أمام الذئاب فى لقاء الذهاب علي ملعب "الأنفيلد"، وذلك بhستبدال الإنجليزي أليكس تشامبرلين بالهولندي فينالدوم فى خط وسط الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به خلال المباراة الأولي.

ويقود النجم المصري محمد صلاح هجوم الريدز بجانب ساديو ماني، فيرمينو، ويعاونهم كل من:

حراسة المرمى: كاريوس

خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، ميلنر.

ويدخل الليفر لقاء الليلة منتشيا بفوزه فى لقاء الذهاب علي ملعب "الأنفيلد" بـ5 أهداف مقابل هدفين، بينما يسعي الذئاب إلي تحقيق الريمونتادا، كما فعلها أمام برشلونة فى دور ربع النهائي بالشامبيونزليج عندما قلب تأخره فى مباراة الذهاب بنتيجة 4-1 إلي فوز فى لقاء العودة فى إيطاليا بـ3 أهداف نظيفة.