رئيس جامعة طنطا يشهد تخريج دفعة الدكتور عبد الوهاب كامل بكلية التربية

شهد رئيس جامعة طنطا، د. مجدي عبد الرؤوف سبع، الأربعاء، الاحتفال الذي نظمته كلية التربية بجامعة طنطا، بمناسبة تخريج دفعة الدكتور عبد الوهاب كامل، الأستاذ المتفرغ بقسم علم النفس التربوى.

وشارك في الاحتفال د. سمير الخويت، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، والعقيد صلاح حسن، المستشار العسكري لمحافظة الغربية، والشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب وأولياء الأمور.

وأكد رئيس الجامعة، أن مصر تشهد نهضة فعلية على كافة المستويات، وطالب الخريجين بتعليم الطلاب القيم الراسخة، ومبادئ الحرية والسلام والديمقراطية، مؤكدا أنه سيتم تعيين الأول من كل قسم من دفعة 2017.

وفِي كلمته، قال الدكتور عبد الوهاب كامل، إن القيم الثلاث الحاكمة لكلية التربية، هي «الحكمة والعلم والعقل»، مضيفا «سعيد بتسمية دفعة 2017 باسمه».

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن سعادته بمشاركة الجامعة في احتفالها بدفعة الدكتور عبد الوهاب كامل، والذى يعد علمًا من أعلام أساتذة الجامعة ليس فقط على مستوى مصر وإنما عربيًا ودوليًا.

من جانبه، وجه عميد الكلية، د. سمير الخويت، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة، على دعمه الكامل لكلية التربية، مطالبا الشباب بضرورة الحفاظ على تراب هذا الوطن.

شهد الحفل قسم الولاء لمهنة المعلم والذى قدمه متولي نوفل نقيب المعلمين بالغربية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن المسيرة العلمية للدكتور عبد الوهاب كامل، وفيلم عن تاريخ الكلية.

كما كرم رئيس الجامعة، الخريجين الأوائل بإهدائهم شهادات التقدير والتقاط بعض الصور التذكارية.