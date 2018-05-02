قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، إن الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض مصر، تعد بمثابة كنوز مصرية، ويجب إعادة هذه الكنوز التى تمثل القوى الناعمة؛ لخدمة مصالح الدولة، مشيرة إلى أنه فضلًا عن دور الجاليات في تنشيط السياحة، وتعتبر أيضًا من جماعات الضغط لمصر في الخارج.



وأضافت «مكرم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي تامر أمين، مساء الثلاثاء، أن مبادرة «العودة إلى الجذور»، تهدف إلى تعمق العلاقات اليونانية والقبرصية مع مصر، وتهدف إلى تكريم الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض مصر، مشيرة إلى استضافة الدولة المصرية للجاليات اليونانية والقبرصية لمدة أسبوع؛ لزيارة الأماكن التي كانت تقطن بها هذه الجاليات بالإسكندرية.



وأشارت إلى زيارة الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، والقبرصي نيكوس أنستاسيادس، إلى الكنيسة الرومانية بالإسكندرية، وبعض المعالم التاريخية في المدينة، فضلاً عن زيارة الجاليات القبرصية واليونانية لمكتبة الإسكندرية والقاعدة البحرية بمنطقة رأس التين، والمربع اليوناني بمنطقة الشاطبي.



وأوضحت أنه سيتم استكمال مشروع «العودة إلى الجذور»، خلال فصل الصيف المقبل، والتى تستهدف زيارة الشباب المصري القبرصي واليوناني، للمعالم التاريخية في دولة اليونان وقبرص.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيريه اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، والقبرصي نيكوس أنستاسيادس، شهدوا مساء أمس الاثنين، انطلاق مؤتمر إعادة الجذور في محافظة الإسكندرية، والذي تنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بحضور جاليتي قبرص واليونان.



