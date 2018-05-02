«الأرصاد»: بعض صور العواصف المنتشرة على «السوشيال ميديا» وهمية

قال الدكتور أحمد فاروق، مدير عام التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن بعض الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عاصفة جدارية في مصر، وهمية؛ لالتقاطها من الكويت أو السعودية، حسب تعبيره.



وأضاف «فاروق»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أن كل ما تردد عن وجود العاصفة الجدارية ليس صحيحًا، لأن تلك المعلومة لم تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، مشيرًا إلى تنبؤ «الهيئة» في اليومين الماضيين بوجود نشاط للهواء مصحوبًا برمال مُثارة قد تصل إلى حد العاصفة.



وتابع أن تلك العاصفة تأثيرها الأقوى في الجنوب، معقبًا: «وهذا ما حدث في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان، وبعض الطرق الصحراوية أُغلقت في السياق».



وأوضح أن الأحوال الجوية التي تمر بها مصر في تلك الأيام تأتي في إطار ظاهرة موجودة في فصل الربيع، والتي يكون فيها ارتفاعًا لدرجات الحرارة ووجود نشاط للرياح، إلا أن المنخفضات الخماسينية أقوى مما هو موجود بكثير، والتي تكون في الصحراء الغربية ثم تتحرك من الغرب باتجاه الشرق وتتسبب في عواصف ترابية تصل إلى القاهرة.



واستطرد أن السمات الطبيعية في مصر للفصول الأربعة ثابتة، وهو ما يساعد الدراسة المناخية على أن تعطي توقعًا تفصيليًا قبل الفصل بشهر، من خلال الهيئة العامة للأرصاد، يشمل إرسال التحذيرات إلى الجهات التنفيذية والسيادية.



وقال «فاروق» إن الأحوال الجوية ستتحسن مع نهاية، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى انحسار سقوط الأمطار ونشاط الرياح، وإن ظلت درجات الحراراة موجودة بأعلى من معدلاتها، حسب تقديره.