عودة حركة القطارات بسوهاج بعد تعطلها ساعة

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عادت حركة القطارات بسوهاج، صباح اليوم الأربعاء، بعد توقفها لما يقرب من ساعة، إثر تعطل جرار قطار رقم 163 مميز «أسوان - الإسكندرية» عقب وصوله المحطة؛ بسبب عطل كهرباء بالجرار وانبعاث الأدخنة منه.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بتحرير محضر بمعرفة قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن تعطل القطار رقم 163 مميز (أسوان-الإسكندرية) عقب وصوله المحطة بسبب عطل كهربائي بالجرار.

وقام مسئولو هيئة السكة الحديد باتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات، والإمداد بجرار آخر، واستأنف القطار رحلته متجاوزًا لمدة ساعة.

ونتج عن ذلك تأخر القطار رقم 2007 VIP «أسوان-القاهرة» لمدة ساعة، واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارين ولحين استئناف رحلتيهما.

قيد المحضر برقم 1487 إداري القسم لسنة 2018، وجاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.