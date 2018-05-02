رئيس جامعة المنيا يكرم فريق برنامج «هندسة الميكاترونيات»

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كرم رئيس جامعة المنيا، د. جمال الدين علي أبو المجد، فريق طلاب كلية الهندسة بالجامعة، والممثلين لبرنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، بعد فوزه في المسابقة الدولية للربوتات بالهند، وحصوله على المركز الثانى.

وأشاد رئيس الجامعة، بفريق هندسة الميكاترونيات، وما قدموه من تمثيل مشرف لجامعة المنيا ولبلادهم، وطالبهم بالاستمرار في التميز بدراستهم ومشاركتهم فى أنشطة الجامعة، والمنافسة فى كافة المسابقات الداخلية والقمية.

وأكد أن فوز طلاب الجامعة ومشاركتهم فى مختلف المسابقات يدلل بأن الجامعة تسير في مسارها الصحيح لتنافس الجامعات فى شتى المجالات العلمية والبحثية والأنشطة الطلابية وخاصة في المشاركات الدولية للأنشطة الطلابية.