«المُصدرين المصريين»: معرض«فيرنكس دمياط» يهدف إلى النهوض بصادرات الأثاث

قال خالد الميقاتي، رئيس جميعة المصدرين المصريين، إن معرض «فيرنكس دمياط» المزمع إقامته في المحافظة 10 أيام سنويا لمدة 3 سنوات، هو للأثاث في المقام الأول ويشمل مختلف الصناعات الخاصة به.

وأضاف «الميقاتي»، خلال تصريحات لفضائية «أون لايف»، اليوم الأربعاء، أن محافظة دمياط ستكون ركيزة أساسية لتصنيع الأثاث في مصر، موضحًا أن معرض «فيرنكس» لأول مرة يقام في المحافظة.

وتابع أنه سيتم تصدير المنتجات من المحافظة فورًا؛ حتى يتم النهوض بصادرات الأثاث من مدينة دمياط، موضحًا أنه سيكون هناك قاعة للمؤتمرات تقام فيها المعارض، كي تكون المحافظة جاذبة للمشترين الدوليين الذين يأتوا من خلال وزاة الصناعة والتجارة.

وأوضح أن المعرض يعطي فرصة للورش الصغيرة التي لا تستطيع الذهاب إلى القاهرة، للمشاركة به، وبالتالي سيكون العائد المادي لهم أفضل بكثير.

يُذكر أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، وقّع اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ومدينة دمياط للأثاث وجمعية المصدرين المصريين، لإقامة معرض دولي متخصص في قطاع الأثاث بعنوان «فيرنكس دمياط» يُقام في 10 أيام كل عام لمدة 3 سنوات.