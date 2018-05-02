وكيله: صلاح متواضع ويمتلك كاريزما خاصة

أعرب رامي عباس محامي ووكيل محمد صلاح هداف ليفربول عن سعادته لتوليه مسؤولية إدارة أعمال النجم المصري واصفا إياه بالمتواضع.

وأضاف عباس فى تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية" صلاح لاعب بسيط جدا، وغير متسلط، والجميع فى انجلترا يعلم هذا".

وأكمل:"كل شخص يتمني أن يرتبط بلاعب مثل صلاح، يمتلك كاريزما قوية، تجعلة محبوبا من الجميع فى انجلترا"، واصفا إياه بالشخص البسيط والعملي.

وعن دور نجم الريدز فى التوعية ضد إدمان المخدرات قال عباس:"يعتبر صلاح الآن مثل وقدوة للكثير من الشباب، وقيامه بالتوعية ضد الإدمان أمر جيد، وساهم بالفعل فى علاج البعض من المنجرفين فى هذا الطريق"، مشيرا إلي أن معدل الإتصال بالمركز القومي لعلاج الإدمان ارتفع بعد إعلان صلاح بنسبة 400 %.

ويتربع النجم الملقب بـ"ملك مصر" علي عرش البريميرليج بتصدره جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا، بالإضافة إلي تحقيقه لقب الأفضل فى الدوري الأقوي على مستوى العالم من جانب كل من رابطة المحترفين، والكُتاب الرياضيين بإنجلترا.