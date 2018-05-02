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غدًا.. «العربية للعلوم والتكنولوجيا» تستقبل قرينة نائب جمهورية قبرص بالإسكندرية

الإسكندرية - عصام عامر:
نشر فى : الأربعاء 2 مايو 2018 - 4:18 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 مايو 2018 - 4:18 م

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، عن زيارة قرينة نائب رئيس جمهورية قبرص لمقر الأكاديمية الرئيس في أبي قير شرق الإسكندرية، غدًا الخميس، ويرافقها وفد «أسبوع العودة ‏للجذور القبرصي اليوناني».

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الأكاديمية العربية، اليوم الأربعاء، فإن برنامج الزيارة يتضمن قيام الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية باستقبال الوفد، والقيام بجولة تفقدية داخل أروقة الأكاديمية، وتشمل زيارة «مركز القبة السماوية، ومجمع المحاكيات المتكامل، ومعهد السلامة ‏البحرية».

والجدير بالذكر، أن الزيارة تأتي على هامش مبادرة «أسبوع العودة للجذور» التي دشنتها مصر؛ للاحتفاء بالجاليات الأجنبية وإحياء للسياحة التاريخية للجاليات اليونانية والقبرصية، التي ‏عاشت على أراض مصر خلال القرنين الـ18 و19.


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