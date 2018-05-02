مهاجرون يمنعون الشرطة الألمانية بالقوة من ترحيل شاب إلى الكونغو

أعاق نحو مئتي مهاجر بالقوة ترحيل شاب ينحدر من جمهورية الكونغو، من مقر إقامة لاجئين في ولاية بادن-فورتمبرج إلى بلاده.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، اضطرت الشرطة لوقف العملية التي كانت في مدينة إلفانجن بولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا، خلال الساعات الأولى من الإثنين الماضي؛ لأن الوضع كان في غاية الخطورة هناك بالنسبة لأطقم سيارات الدورية الثلاثة.

ولم يكن متصورا حينها تلقي أي دعم من خلال قوى شرطية أخرى؛ لأن عملية تنظيم ذلك والوصول إلى موقع النزل يستغرق عدة ساعات.

وكان الأفارقة قد أحاطوا بسيارات الدورية، وكلف المهاجرون فرد حراسة ليكون وسيطا ويوجه إلى أفراد الشرطة إنذارا نهائيا، مفاده: «أنه يتعين على الشرطة إزالة الأصفاد عن الشاب، 23 عاما، في غضون دقيقتين، وإلا سيقتحمون الأبواب»؛ لذا تم فك الأصفاد عنه.