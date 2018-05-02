«صفحة جدلية ثقافية ساخرة في نفس الوقت»، هكذا قدمت صفحة إزعاج علمي نفسها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تلك الصفحة التي انتشرت فيديوهاتها مؤخًرًا، بعدما تناولت استضافة برامج التوك شو لمجموعة من الذين يصفون أنفسهم بـ«المخترعين»؛ رغم عدم تقديم مادة علمية سليمة.

دقائق قليلة من البحث في صور الصفحة وفيديوهاتها، ستكتشف حرص الأدمن على تقديم مادة تنتقد التشدد الديني والفتاوى الخاطئة، وتبحث عن سبب التخلف الذي أصاب الكثير من الدول العربية.

من نفس حروف كلمة «إعجاز» تكونت كلمة «إزعاج» وتناقض المعنى بين الكلمتين سيوضح الفارق ويبرزه؛ هكذا تسعى الصفحة لانتقاد كل إزعاج علمي، عن طريق رسالة لا تخلو من الكوميديا السوداء والسخرية الهادفة.

«ميرال» أدمن صفحة الإعجاز العلمي، والباحثة المصرية المقيمة في فرنسا –وفقًا لقولها- تقول للشروق إنها لم تكن تتوقع النجاح للصفحة؛ خاصة أنها بدأتها لنقد الفتاوى الدينية الشاذة التي تظهر على ألسنة بعض الشيوخ، والتي لا تمت الدين أو الواقع بصلة.

وعن ردود أفعال الجمهور، أوضحت أنها التمست تفاعلًا شديدًا في الفترة الأخيرة، رغم موجة الاتهامات التي طالتها بعد ظهور الصفحة للنور، مضيفة: «البعض اتهمني بالإلحاد مع إني أبعد ما يكون عن انتقاد الدين، أنا كل انتقادي كان على الشيوخ اللي بيتكلموا باسم الدين وبيحمّلوه فتاوى شاذة دون استناد لأي مصادر».

«أنا ضد الجهل ونشر الخرافات»، كان هذا رد «ميرال» على سؤالنا حول رسالتها الرئيسية من الصفحة التي شكّلت نجاحًا باهرًا مؤخرًا، متابعة: «تفاعل أغلب المتابعين إيجابي؛ خصوصا إنهم بيسخروا من المادة اللي بقدمها».

رسالة الصفحة لم تخل من السخرية، فكل فيديو تنشره تنهيه بدعابة من الأفلام أو الحياة العامة؛ للتأكيد على هدف الفيديو الأول وهو السخرية من المحتوى المغلوط، وفقًا لحديث أدمن الصفحة.

مؤسسة الصفحة انتقدت الإعلام واعتبرت أنه السبب الرئيسي فيما أسمته «تخلف» الكثيرين، منتقدة استضافة الإعلام لكل من يدّعي أنه مخترع أو شيخ يستطيع أن يصدر فتاوى.

بعض الفيديوهات التي نشرتها الصفحة، رصدت ظهور أطفال على شاشات التلفزيون يصفون أنفسهم بـ«المخترعين» وبصحبتهم ذويهم وأولياء أمورهم الذين انتقدهم مؤسسة الصفحة قائلة: «الأهالي مش فاهمين حاجة للأسف، وغالبا بيصدقوا الكذبة ويصدقوها، وبحملّهم مسؤولية ما يفعلونه بأطفالهم»، حسب تعبيرها.

«أول خطوات حل المشكلة هي تحديدها، وأعتقد أن الصفحة تحدد المشكلات»، هكذا بدأت محمد الغرابلي (25 عاما – مهندس) حديثه عن الصفحة التي يتابعها باستمرار ويشارك في نشر منشوراتها، مضيفًا: «الصفحة أدت دورها وحددت مشكلة، ويجب أن يأتي شخص من المسؤولين ويعالج تلك المشكلة التي تكشف كم الجهل الذي وصلنا له، وغياب الأمانة فيما يتم تقديمه للمشاهدين عبر الشاشات»، وفقًا لقوله.

وفي سياق متصل، أكد أن الجمهور يقع على كاهله مسؤولية عدم الانسياق وراء كل من يدّعي أنه عالم أو مخترع أو شيخ، بل يجب أيضًا مقاطعة تلك الرموز التي تساهم فيما أسماه «تغييب العقول»، حسب تعبيره.

أما أحمد أبوالحمد (27 عاما – مترجم)، يقول إن الصفحة كشفت الصورة الحقيقية للمجتمع، موضحًا: «لا يوجد علم حقيقي للأسف، وأيضًا لا يوجد إعلام واعي، والصفحة سلطت الضوء على تعاونهما معًا وقدما كارثة للمشاهد»، حسبما قال.

وتابع: «المبالغة والتصنع اللذان ظهرا في أحد فيديوهات الصفحة يكشفان ثقافة المجتمع، فكيف يخرج طفل على الهواء مرتديًا بالطو أبيض ويتحدث إنجليزية ركيكة ويصف نفسه بالعالم؟ وكيف الصمت على ما قاله من معلومات غير مدروسة؟».

الصفحة التي وصل عدد معجبيها أكثر من 200 ألف شخص، ويتابعها أكثر من ربع مليون شخص، تتعرض للدعم من قبل هؤلاء الذين يعتبرونها صرخة في وجه الجهل والخرافة، مثلما تتعرض للهجوم من الذين اعتبروها تهدف لمحاربة الدين الإسلامي.. ولكنها حتمًا في النهاية تأمل في غد يخلو من «الإزعاج العلمي».