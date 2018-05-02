دجيكو وشعراوي يقودان هجوم روما أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا

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أعلن الإيطالي دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما الإيطالي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة ليفربول الإيطالي ضمن منافسات إياب دورب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تُقام على ملعب الأولمبيكو.

وجاء تشكيل الفريق كالأتي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فلورينزي، مانولاس، فازيو، كولاروف

خط الوسط: دي روسي، بيليرنج ، ناينجولان

خط الهجوم: ستشيك، دجيكو، شعراوي

وعلى مقاعد البدلاء: سكوروبسكي، بيريز، خيسوس، جيرسون، جونالونز، سينجيز، أنتونوتشي

الجدير بالذكر أن الفريق الإيطالي خسر في مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدفين والتي أقُيمت على نلعب الأنفيلد روود.