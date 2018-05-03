صلاح يكشف عن حلمه في نهائي دوري أبطال أوروبا

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كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي عن حلمه في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد وصوله للمباراة النهائية مع ليفربول لمواجهة ريال مدريد والمقرر لها يوم 26 مايو الجاري بالاستاد الأولمبي بمدينة كييف الأوكرانية.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية: "حلمي في نهائي دوري الأبطال هو التتويج باللقب وتحقيق حلمي منذ الصغر وحلم جميع المصريين وأيضا العرب".

وأضاف: "أبحث عن رقم شخصي في النهائية وتحقيق اللقب لليفربول وهو الأهم للنادي في الموسم الحالي".

وتابع: "خسارتنا أمام روما كانت متوقعة وكنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، ولكن نحن حققنا الحلم ووصلنا للمباراة النهائية وهو الشئ الذي ننتظره".

واختتم صلاح تصريحات مؤكدا أن لاعبي ليفربول متحمسين للنهائي وأن المواجهة أمام ريال مدريد ستكون صعبة بكل تأكيد، وأن فريقه يبحث عن تحقيق اللقب في كييف".

ووجه النجم المصري الشكر للإيطالي لوتشيانو سباليتي مدربه السابق في روما والذي يراه السبب في تطور مستواه ووصوله إلى هذا التألق مع ليفربول هذا الموسم.

وكان ليفربول قد فاز على روما ذهابا بنتيجة 5-2 في ملعب "أنفيلد" قبل أن يخسر إياب في ملعب "الأولمبيكو" 4-2 ويتأهل للمباراة النهائية.