«البيئة» تشارك في الاجتماع السادس لمجموعة خبراء تغير المناخ

شاركت وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بجهاز شؤون البيئة في الاجتماع السادس لمجموعة عمل خبراء تغير المناخ التابعة للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة بإسبانيا، أمس الثلاثاء، في حضور عدد من الخبراء والمتخصصين كممثليين عن عدد من الدول المطلة على البحر المتوسط.

وذكرت الوزارة، أن هدف الاجتماع هو تعزيز التعاون بين حكومات دول حوض البحر المتوسط؛ لمجابهة ظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت من القضايا المهمة التي تشغل العالم نظرا لتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض.

وأضافت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تضمن مناقشة العديد من الموضوعات، حيث تم التركيز على قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما قطاعين حيويين يعتمد معظم سكان دول جوار البحر المتوسط عليهما.

وأكدت أن الاجتماع تقدم باقتراح عدد من الحلول في مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ لمراجعتها مع نقاط اتصال دول حوض البحر المتوسط ليتم مناقشتها خلال الجلسة العامة للاتحاد في مؤتمر الأطراف المقبل لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بنهاية هذا العام.