بومبيو: الولايات المتحدة لديها فرصة لتغيير مسار التاريخ في الكوريتين

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لديها فرصة لحل الصراع الكوري، بيد أنها لن توافق على صفقة سيئة لتحقيقه.

وقال بومبيو، بعد أن أدى القسم الدستوري أمام نائب الرئيس مايك بنس رسميا في وزارة الخارجية "في الوقت الحالي لدينا فرصة غير مسبوقة لتغيير مسار التاريخ في شبه الجزيرة الكورية.. نحن في المراحل الأولى من العمل والنتيجة بالتأكيد غير معروفة حتى الآن".

وأضاف بومبيو إن الولايات المتحدة لن توافق إلا على "تفكيك برنامج كوريا الشمالية لأسلحة الدمار الشامل بشكل دائم وقابل للتحقق، ولا يمكن التراجع عنه، والقيام بذلك دون تأخير".

وأعرب بومبيو عن حماسه لبدء العمل، مضيفا "الشعب الأمريكي يعتمد علينا للحصول على هذا الحق".

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق أمام الحضور، الذي شمل العديد من أعضاء الحكومة وزوجته وابنه، إن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا دبلوماسيا تحت حكم الرئيس دونالد ترامب من خلال "التحدث عن الحقيقة بشأن التحديات التي نواجهها".

وأشار بومبيو إلى أن بين إنجازات إدارة ترامب التي ذكرها كانت عملية طرد تنظيم داعش من العراق وسوريا، واتخاذ "إجراءات حقيقية" ضد روسيا بسبب أعمال العدوان والمطالبة بالمعاملة بالمثل في التعاملات الأمريكية مع الصين.

وأدى بومبيو اليمين القانونية بشكل غير رسمي الأسبوع الماضي أمام قاضي المحكمة العليا.

وحفل اليوم بمثابة إجراء شكلي سمح لترامب بعرض دعمه الكامل لبومبيو.

وقال ترامب لبومبيو، الذي رشحه إثر إقالة ريكس تيلرسون في مارس لشغل منصب وزير الخارجية، إنه يحظى "باحترامه العميق وإعجابه ويحوز ثقته".