«دفاع النواب» تبدأ مناقشة قانون المرور منتصف مايو الجاري

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنه 1972 منتصف مايو الجاري.

وأضاف عامر، فى تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستبدأ الأسبوع القادم فى وضع خطة لدراسة مشروع قانون المرور، يليها دراسة متأنية لمواد المشروع، واجتماعات بالاشتراك مع هيئات مكاتب اللجان المعنية حيث (النقل والمواصلات، الشئون الدستورية والتشريعية) للمناقشة الموسعة للتعديلات.

وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: اللجنة المشتركة ستعقد جلسات استماع مختلفة، للوقوف علي رأى الخبراء والمتخصصين وجميع الجهات المعنية بتطبيق القانون.

وفي سياق متصل، أكد تواصل خلال إجتماعها المزمع عقده الأحد المقبل مناقشة مشروع موازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، علي أن يتم مناقشة أحد مشروعات القوانين المقدمة من النواب يوم الإثنين.