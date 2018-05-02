الرئيس اليمني يؤكد تطهير واستعادة مناطق في محافظة صعدة

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش الوطني الموالية له تمكنت من تطهير واستعادة مناطق عدة في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين.

جاء ذلك خلال لقاء هادي بمحافظ صعدة اللواء طرشان الوايلي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وقال هادي إن "قوات الجيش الوطني استطاعت تطهير واستعادة مناطق عدة في مديريات محافظة صعدة التي أضحت مطوقة من كل الاتجاهات، لمحاصرة قوى التمرد في معاقلهم الرئيسية بصعدة"، في إشارة إلى مسلحي الحوثيين.

وثمن هادي ما وصفها "بجهود" محافظ صعدة والقيادات المحلية والمشايخ والأعيان والقوى المجتمعية لدحر عصابات الحوثي الانقلابية والانتصار لإرادة الشعب اليمني واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد، بدعم واسناد من قبل دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

من جانبه، أوضح محافظ صعدة أن "الانتصارات متوالية من قبل الجيش، وبمساندة من قوات التحالف العربي في صعده، وآخرها قطع طريق الملاحيظ ورازح واستعادة ثمانية مواقع خلف مندبة وغيرها".

وأكد بأنهم مستمرون في "استعادة صعده والوطن عموما من عبث المليشيا الحوثية الإيرانية".

وتكمن أهمية محافظة صعدة في أنها المعقل الرئيسي للحوثيين والمحافظة التي نشأت فيها الجماعة المنتمية للمذهب الشيعي، والمقر الدائم، لزعيم الجماعة، عبدالملك بدر الدين الحوثي.