«قطب» و«فوده» يفتتحا مقر فرع النيابة الإدارية في شرم الشيخ

افتتحت المستشارة فريال حميدة قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مقر فرع النيابة الإدارية بحي النور بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الافتتاح المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة مدير المكتب الفني، والمستشارة سناء زمزم، نائب رئيس الهيئة ومدير مكتب الإسكندرية، والمستشار سمير كمال، نائب رئيس الهيئة ومدير التفتيش القضائي بالهيئة، واللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء.

وقالت رئيس هيئة، إن مقر النيابة الإدارية بشرم الشيخ، في مكان متميز، وتم تجهيزه بأعلى الإمكانيات، كخطوة في مكافحة القضاء على الفساد الإداري، لافتة إلى افتتاح مقر النيابة الإدارية، بمدينة نويبع قريبا.

وأعرب المحافظ، عن سعادته لافتتاح مقر النيابة بشرم الشيخ.

رافق المحافظ، خلال الافتتاح اللواء محمد سلامة، رئيس هيئة مكتب الرقابة الإدارية بشرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، وكلاء أعضاء هيئة النيابة إدارية بطور سيناء.