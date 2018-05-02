طبيب بيطري يهرب المخدرات إلى أمريكا في بطون الكلاب

اتُهم طبيب بيطري كولومبي، الثلاثاء، بتهريب المخدرات، بما في ذلك الهيروين، إلى الولايات المتحدة في بطون الكلاب الصغيرة.



وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان صحفي، إنه تم استدعاء أندريس لوبيز إلوريز، إلى محكمة اتحادية في مدينة نيويورك بعد أن تم تسليمه من إسبانيا يوم الاثنين.



وقال ممثل الادعاء الأمريكي ريتشارد بي دونوجو: "كما جاء في لائحة الاتهام، فإن إلوريز ليس مهربًا للمخدرات فحسب، بل خان أيضًا تعهد الأطباء البيطريين بمنع معاناة الحيوان عندما استخدم مهاراته الجراحية في مخطط قاسٍ لتهريب الهيروين في بطون الجراء".



وقالت وزارة العدل إن إلوريز (38 عاما) كان يزرع عبوات صغيرة من الهيروين السائل في بطون الجراء من أجل إخفائها عن السلطات. وعندما كانت الكلاب تصل إلى الولايات المتحدة من كولومبيا، يتم انتزاع الهيروين جراحيا من أجسامها.



وتم احتجاز إلوريز انتظارا لمحاكمته. وفي حالة إدانته فإنه سيواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.