معاقبة 44 إخوانيا بالسجن 4 سنوات وبراءة 10 آخرين في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال الشريف، الأربعاء، بمعاقبة 44 إخوانيا بالسجن المشدد 4 سنوات مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة 4 سنوات، وبراءة 10 آخرين متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج.

وترجع أحداث القضية إلى شهر أغسطس من عام 2013، عقب فض إعتصامى «رابعة والنهضة» حيث دارت اشتباكات عنيفه بين عشرات المسلحين من أعضاء جماعة الإخوان وقوات الشرطة بمحيط ميدان الثقافة بمدينة سوهاج، بعد إغلاقهم الميدان وتحطيم السيارات والمحال التجارية بالشوارع المحيطة، والإعتداء على المارة وإقتحام مطرانية الأقباط الأرثوذكس، وإشعال النار بمبنى الخدمات وأتوبيس رحلات داخل المطرانية، وإطلاق الرصاص بكثافة على قوات الشرطة وسيارات المطافئ.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، تهم الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مارى جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية المولوتوف والحجارة.