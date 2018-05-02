منظمة «فرسان مالطا» في روما تجتمع لاختيار رئيس جديد لها

اجتمع اليوم الأربعاء، قادة منظمة «فرسان مالطا»، وهي نظام كاثوليكي عمره ألف عام تقريبا تورط في خلاف حاد مع بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، العام الماضي، وذلك لانتخاب رئيس جديد لها.

وتُعرف المنظمة رسميا باسم «نظام مالطا العسكري ذو السيادة»، وقد تأسست في القدس في القرن الحادي عشر، قبل الحروب الصليبية، وتدير حاليا جمعيات خيرية طبية في مختلف أنحاء العالم.

واجتمع حوالي 57 عضوا من كبار أعضاء النظام في جلسات تصويت مغلقة في فيلا بهضبة «أفنتين» في روما، وتشتهر الفيلا بإطلالتها على كاتدرائية القديس بطرس من ثقب مفتاح بوابتها.

وكان من المقرر أن ينتخبوا زعيما جديدا ليحمل لقب «السيد الأكبر» أو «الرئيس الأعلى»، الذي عادة ما يكون له ولاية مدى الحياة، أو لقب نائب السيد الأكبر، الذي يتولى القيادة لعام واحدة فقط.

ويقتصر المنصبان على الرجال فقط، ولكن للمرة الأولى، توجد امرأتان بين الـ57 ناخبا، وتمثل النساء نحو 25% من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 13500 عضو.

ويمكن أن يستمر التصويت إلى غد الخميس، وبعد الانتخابات، يؤدي رئيس النظام الجديد الذي يُعرف أيضا باسم «رئيس دولة فرسان مالطا»، يمين الولاء للبابا فرنسيس بشكل مكتوب، ويتم تنصيبه رسميا.

وكان البابا فرنسيس، قد عزل السيد الأكبر الأخير، وهو الأخ ماثيو فيستنج، في يناير 2017، بعد أن قاوم التحقيق البابوي في إقالته لنائب بارز له.

واشتبك «فيستنج» مع مساعده لأنه، تحت إشرافه، وزعت إحدى الجمعيات الخيرية للفرسان كميات من الواقي الذكري في ميانمار، وكانت هذه الخطوة مثيرة للجدل، حيث يعارض الكاثوليك تحديد النسل بشكل اصطناعي.

وبعد هذا الجدل، انتخب النظام نائبا للسيد الأكبر وبدأ إصلاحا لدستوره، ولا تزال جهود الإصلاح مستمرة.