برلين تصر على تحقيق مشاركة عادلة لجميع الأعضاء في ميزانية الاتحاد الأوروبي

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أعلنت الحكومة الألمانية إصرارها على تحقيق مشاركة عادلة لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في الميزانية الأوروبية.

وانتقد وزيرا المالية والخارجية الألمانيان أولاف شولتس وهايكو ماس اقتراح المفوضية في بيان مشترك اليوم الأربعاء بالعاصمة برلين بما يلي: "اقتراح المفوضية الأوروبية قد يتسبب في زيادة كبيرة للعبء الإضافي على ألمانيا".

وجاء في البيان أيضا: "إننا مستعدون لتحمل مسؤولية تعزيز الاتحاد الأوروبي- ولكن يتعلق بذلك أيضا تقاسم عادل للأعباء بين جميع الدول الأعضاء بالاتحاد".

وشدد الوزيران الاتحاديان في البيان على ضرورة أن تتمثل المحاور الأساسية في الميزانية المستقبلية في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعزيز سياسة الدفاع المشتركة.

يذكر أن مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي جونتر أوتينجر أعلن في وقت سابق أنه يتعين على ألمانيا –وفقا لمنظوره- المشاركة بإسهامات إضافية للاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين 11 و12 مليار يورو سنويا.

وأضاف أن 3.5 مليار إلى 4 مليارات يورو من هذه الأموال تعد ضرورية من أجل سد الثغرة المتوقع حدوثها في الميزانية، نتيجة خروج بريطانيا ومن أجل تمويل مهام جديد كحماية الحدود الخارجية مثلا.

يشار إلى أن إسهام كل دولة عضو بالاتحادي يتحدد بناء على أدائها الاقتصادي.