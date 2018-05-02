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طبيب المنتخب التونسي يطمئن على حالة معلول

الشروق
نشر فى : الأربعاء 2 مايو 2018 - 1:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 مايو 2018 - 1:14 م

حرص سهيل الشملي ، حرص طبيب المنتخب التونسي ، على عقد جلسة مع الدكتور خالد محمود ، طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي للاطمئنان على حالة علي معلول لاعب الفريق الذى خضع لبرنامج علاجي خلال الفترة الاخيرة عقب الإصابة التى تعرض لها بالتواء فى الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده فى مباراة كوستاريكا التي اقيمت فى مدرينة نيس الفرنسية .

 

وتغيب معلول عن المشاركة في مباريات فريقه خلال الفترة الاخيرة ، وانتظم فى التدريبات منذ عدة ايام استعدادا لمباراة الفريق امام الترجي التونسي المقرر لها بعد غد الجمعة في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


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