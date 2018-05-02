الخطيب يعود للقاهرة بشكل مفاجئ



قطع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، بشكل مفاجئ اجازته العلاجية في الإمارات، بعودته إلي القاهرة مساء أمس الثلاثاء، لعقد جلسة عاجلة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل خوض المباراة المرتقبة أمام الترجي التونسي.

ويستضيف ستاد الجيش في "برج العرب" يوم الجمعة المقبلة، لقاء مرتقب يحضره 15 ألف متفرج، بين الأهلي والترجي التونسي ، في المباراة الأولي للمارد الأحمر بدور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الخطيب العودة إلي القاهرة ، وقطع رحلة علاجه في الإمارات قبل إنتهائها بأسبوعين ، بعد خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا، من اجل حضور لقاء الأهلي والترجي ، وعقد جلسة عاجلة مع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري ولاعبي الفريق الأحمر، قبل ساعات من إنطلاق المباراة التي تعتبر ضربة البداية للأهلي في البطولة القارية.

ومن المقرر أن تشهد جلسة بيبو مع البدري ولاعبي الأهلي ، الحديث عن أسباب خسارة مباراة القمة 116 أمام الزمالك في الدوري يوم الخميس بنتيجة 2 - 1 ، ومفاجأة يوم الأثنين بالخروج من دور الـ8 لبطولة كأس مصر على يد الأسيوطي 0 - 1.



وسيعود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرة أخري بشكلا محتمل إلي الإمارات لحضور احتفالية مباراة اعتزال قائد الفريق حسام غالي أمام فريق اياكس الهولندي ، والمقرر إقامتها في الإمارات على ستاد "هزاع بن زايد" يوم 11 من الشهر الجاري، بمشاركة كبار النجوم في مقدمتهم محمد أبو تريكة وعماد متعب ومحمد بركات ، وأحمد حسام ميدو ، وأسطورة حراسة المرمي الهولندية إدوين فان دير سار الرئيس التنفيذي الحالي لأياكس، وعدد أخر من نجوم كرة القدم.