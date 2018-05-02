«الفاو» تنظم دورات «لتقويس عراجين البلح» بالوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه سيتم تنظيم دورة حول «تقويس عراجين البلح وخفها»، وذلك على مستوى مراكز الخارجة والداخلة وباريس، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».

وقال «المرسي»، إن الدورة ستبدأ الأحد القادم بمركز الداخلة، والإثنين بمركز الخارجة، والثلاثاء بمركز باريس، وتستهدف أكبر عدد من المزارعين؛ لتنفيذ الطرق السليمة في تقويس عراجين البلح والمعروفة بمسمى «الدلاوة» بين المزارعين، وتجرى خلال الفترة الحالية؛ لضمان تهيئة عراجين البلح لمرحلة التكييس وبعدها مرحلة النضج وصولًا لمرحلة الجني.

وتنفذ الدورات للمزارعين فقط من خلال أساتذة متخصصين تابعين لمنظمة «الفاو» ومتخصصين في النخيل.

وأشار «وكيل زراعة الوادي الجديد» إلى، استمرار منظمة «الفاو» والقطاع الزراعي في تنظيم دورات للمزارعين والمشرفيين الزراعيين؛ لضمان التعرف على الطرق السليمة والحديثة في زراعة النخيل وطرق الري، والتسميد، والتقليم، والتلقيح، والتقويس، والتكييس، والجني؛ لضمان تحقيق إنتاجية مرتفعة من البلح في ظل وجود أكثر من 2 مليون نخلة مثمرة على مستوى المحافظة.