تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز «سي - 130» في ولاية جورجيا

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز سي - 130 تابعة للحرس الوطني في ولاية جورجيا.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الأمريكي لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحادث وقع قرب مطار سافاناه / هيلتون هيد الدولي، ولكن ليس لديه أي معلومات عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها أو تقارير عن إصابات بشرية أو خسائر مادية.

ولكن شبكة "فوكس نيوز" نقلت عن مسؤولين قولهم إن الطائرة كان على متنها خمسة أشخاص.

وكتبت هيئة الطوارئ في مدينة سافاناه على تويتر إن سقوط الطائرة حدث على أحد الطرق السريعة، الواقع على مقربة من المطار.

وأظهرت الصور التلفزيونية تصاعد عمود دخان أسود كثيف من موقع الحادث، ولم يتضح على الفور السبب وراء تحطم الطائرة.