صلاح أول لاعب مصري في نهائي أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق محمد صلاح نجم نادي ليفربول و منتخب مصر إنجازاً جديداً بعدما أصبح أول لاعب مصري يتواجد في نهائي أبطال أوروبا المقرر إقامته في كييف في 26 مايو المقبل ضد العملاق الإسباني ريال مدريد .

وبذلك أصبح صلاح ثاني لاعب مصري يلعب نهائي لمسابقة أوروبية لكرة القدم بعد أحمد صلاح حسني مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق الذي حقق بطولة كأس "انتر توتو" مع نادي شوتجارت الألماني عام 2000 .

ولم يسبق صلاح أي لاعب عربي في التتويج بالكأس ذات الأذنين سوى الجزائري رابح ماجر نجم بورتو البرتغالي السابق، في عام 1987 على حساب بايرن ميونيخ.