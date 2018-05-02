كسر ماسورة مياه يتسبب في زحام مروري برمسيس

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تسبب كسر ماسورة مياه بمنطقة ميدان رمسيس، في حالة من الزحام المروري والتكدسات المرورية بالميدان وبالشوارع المحيطة بالميدان والمتفرعة منه، وحتى منطقة كوبري الفنجري.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة لمرور القاهرة، إن غرفة عمليات الإدارة تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بميدان رمسيس بظهور كثافات مرورية بالطريق نتيجة كسر ماسورة مياه بالمنطقة.

وأضاف المصدر أن الإدارة العامة لمرور القاهرة عززت من تواجد رجالها بالمنطقة لتسيير الحركة المرورية بعدما أصيبت بالشلل المروري، فيما خاطبت الجهات المختصة من محافظة القاهرة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الماسورة وشفط المياه بالمنطقة.