ميمي عبد الرازق يتحدث عن مواجهة «خليفته» في الكأس

قال ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق سموحة، إن مباراة فريقه بدور الثمانية أمام وادي دجلة كانت صعبة للغاية، لافتا إلى أن فريقه دخل اللقاء وسط ضغوطات وصعوبات شديدة.
وأضاف في تصريحات إذاعية : "سموحة عانى من الغيابات، في الوقت الذي دخل فيه وادي دجلة اللقاء بأريحية كبيرة بعد تأكد بقائه في الدوري الممتاز، مؤكدًا ليس لدي أي أزمة على الإطلاق في تولي علي ماهر، مسئولية سموحة في الفترة المقبلة، أؤدي مع الفريق بكل قوة وسعيد بما حققته مع الفريق في الفترة الأخيرة".
وعن المواجهة المرتقبة بين سموحة والأسيوطي، علق قائلًا: "الفريقين لديهم هدف التأهل لنهائي الكأس، لن أخوض المباراة بندية مع علي ماهر، المدير الفني للأسيوطي، إذا تعاملت مع اللقاء بهذا الشكل لن تكون مباراة جيدة، ولكن هو لقاء تنافسي والكل يسعى للتأهل للنهائي".
وأشار إلى أنه يفضل مواجهة الأسيوطي في نصف نهائي كأس مصر على ملعب بترو سبورت.