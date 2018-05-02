ميمي عبد الرازق يتحدث عن مواجهة «خليفته» في الكأس

قال ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق سموحة، إن مباراة فريقه بدور الثمانية أمام وادي دجلة كانت صعبة للغاية، لافتا إلى أن فريقه دخل اللقاء وسط ضغوطات وصعوبات شديدة.

قال ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق سموحة، إن مباراة فريقه بدور الثمانية أمام وادي دجلة كانت صعبة للغاية، لافتا إلى أن فريقه دخل اللقاء وسط ضغوطات وصعوبات شديدة.

قال ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق سموحة، إن مباراة فريقه بدور الثمانية أمام وادي دجلة كانت صعبة للغاية، لافتا إلى أن فريقه دخل اللقاء وسط ضغوطات وصعوبات شديدة.