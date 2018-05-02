رئيس الوزراء: إغلاق بعض الموانئ والمطارات حفاظا على سلامة المواطنين

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك متابعة مستمرة للحالة الجوية بجميع محافظات الجمهورية، متابعًا أنه نظرًا للعواصف المحملة بالأتربة التي شهدتها بعض المحافظات أمس، تم إغلاق بعض الموانئ والمطارات؛ حفاظًا على صحة المواطنين.



وأوضح «إسماعيل»، في تصريحات لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أنه يتابع حالة الطقس مع المحافظين بشكل مباشر، فضلًا عن متابعة حركة العاصفة الترابية من خلال الأقمار الصناعية، نافيًا أن هناك إصابات نتيجة لحوادث بسبب سوء الحالة الجوية خلال الفترة الماضية.



وأضاف أن كافة الأجهزة المعنية في الدولة قامت بدورها على أكمل وجه، في موجهة موجة الطقس السيئ التي اجتاحت البلاد، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية تحسبًا لاحتمالية تكرار مثل هذه الظواهر في الفترة المقبلة حتى لو بلغت نسبة الاحتمالات 50%.



