جلال يمتدح تغييراته في فوز الزمالك على الإنتاج

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اعتبر خالد جلال المدير الفني للزمالك أن التغييرات التي أجراها ساهمت بشكل كبير في فوز فريقه على الإنتاج الحربي بربع نهائي كأس مصر.

وأوضح جلال أن إصرار وعزيمة اللاعبين وراء تحويل النتيجة من تأخر بهدف إلى فوز بثلاثية.

وأضاف أن الهدف المبكر للإنتاج أربك الحسابات، وأدى إلى تسرع اللاعبين وإهدار الفرص السهلة.

وأشار إلى أنه أبلغ لاعبيه بين شوطي المباراة بأنهم الأفضل ويمكنهم تحقيق الفوز، إذا استمر اللعب بنفس الطريقة.

وأضاف: "التغييرات كان لها دور كبير في تغيير المباراة والتأهل كان مستحقا".

ويتقابل الزمالك مع الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر.