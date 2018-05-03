أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن اندهاشه من تناول الصحافة الأجنبية الحديث عن مصر بشكل إيجابي على مدار اليومين الماضيين.

وقال «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الأربعاء، إن الغرب لا يعترف إلا بلغة الأرقام، لافتًا إلى تقرير قدمته صحيفة «فاينانشال تايمز»، بعنوان «الإجراءات الصعبة أثمرت في مصر».

وأوضح أن التقرير أشاد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة الفترة الماضية، والاكتشافات الجديدة للغاز والبترول وانخفاض مستوى التضخم، وتحسن الصادرات وقلة الواردات، ذلك الإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع أن التقرير توقع أن تنطلق استثمارات جديدة في مصر، وأن يتقلص العجز في الميزانية العامة من العام المقبل بنسبة 4.8%، مشيرًا إلى اعتماد التقرير في طرح كل المعلومات المتوافرة به، على الأرقام الرسمية التي تعلنها الدولة، في إشارة منه إلى أن الإنجازات والأرقام هي خير دليل على التقدم الحقيقي للدول.