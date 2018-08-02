مصرية بالخارج تستعرض تجربتها في منتدى الهجرة: «مصر اتغيرت»

استعرضت نيفين نسيم، إحدى المشاركات في منتدى وزارة الهجرة للمصريين بالخارج «إجازتك في وطنك نشوفك ونسمعك»، تجربتها الشخصية في المنتدى؛ حتى يعلم الشباب حجم التغيير الذي يحدث في مصر.

وقالت «نسيم»، عبر صفحتها على «فيسبوك»: «الموضوع بدأ ببوست على (فيسبوك) في صفحة وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج تحت اسم المنتدى ومن يرغب بالحضور يدخل على لينك في البوست ويسجل بياناته»، متابعة: «دخلت على اللينك وبالفعل سجلت بياناتي المطلوبة.. وبعد فترة أرسلوا لي إيميل باستكمال بياناتي الشخصية، قمت باستكمالها في دقيقة وأرسلتها قبل ميعاد المؤتمر بأسبوع، ثم وجدت إيميل بدعوتي للمؤتمر.. الموضوع كان بمنتهى السهولة واليسر».

وأضافت «نسيم»: «لقيت بلدي مصر بتقولي تعالي عاوزين نقعد معاكي ونسمعك وتقولي رأيك ونرد عليكي في كل اللي بتفكري فيه بمنتهى الديمقراطية.. لقيت نفسي بحضر المنتدى بدون تمييز بيني وبين أي حد ولا بحث وراء انتماء سياسي ولا غيره، كلنا في وطننا زي بعض مصريين وبس.. كان موجود علماء من اللي حضروا مؤتمر مصر تستطيع، كان موجود معانا عمال عاديين، كان معنا مهندسين وأطباء وأساتذة جامعات عاشوا بره مصر أكتر من 50 سنة.. كل اللي سجل اسمه في اللينك كان موجود معنا».

وتابعت «نسيم»: «عددنا كان 573 مصريا مغتربا جه يقول اقتراحات لمشاكله أو يعرض فكرة جديدة ناجحة أو ينقل تجربته في الغربة اللي ممكن تفيد جدا لو اتنفذت في مصر.. حضرنا 6 ورش عمل، والسابعة كانت للشكاوى.. كل واحد فينا حاول يحضر ورشة أو اتنين أو 3 حسب اهتماماته، اللي جاي يعرضها أو محتاج لها في عرض سؤاله وإيجاد إجابة وافية له».

واستكملت: «مش عايزة أنسى الشباب اللي زي الورد اللي استقبلوني ووصلوني أنا أو أي فرد وصل من أول باب المؤتمر لغاية القاعة، وطول الوقت بيساعدوك في أي حاجة بنسألهم عنها والابتسامة مش بتفارق وجوههم أبدا ماشاء الله.. والمفاجاة إن كان من بين الشباب المنظمين للمنتدى شباب من المصريين بالخارج يعني مش بس شباب الوزارة اللي نظموا المنتدى لأ معاهم أولاد مصريين عايشين بره مصر، الجزئية دي أثرت فيا جدا لأن دايما أغلب الشعب أسهل كلمة كان يقولها لنا أنتم أصلكم مش عايشين في مصر فمش حاسين باللي احنا فيه.. فحسيت بالفعل قد إيه مصر بتسعى إن أولادها اللي بره مصر يبقوا فاعلين في وطنهم ولهم دور واضح».

وفي ختام منشورها، قدمت رسالة للشباب المصري قائلة: «أحب أقول لشبابنا، مصر بالفعل اتغيرت مش لسه بتتغير.. حبوها هتلاقوها فاتحة لكم ذراعيها.. ابحثوا واقرأوا، دوروا على الفرصة هتلاقوها مفيش حاجة بتيجي بدون بحث ورآها.. وهتنجح طول مانت عندك عزيمة إنك توصل.. أوعى تخلي الإحباط والمحبطين يأثروا عليك.. إنت تقدر تحقق لإنك مصري.. محدش يقدر يهزمه أبدا.. مصر تسطيع فعلا بأبنائها المخلصين، تحيا مصر دائما وأبدا».