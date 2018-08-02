كريستال بالاس يتعاقد مع الألماني ماير

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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس ، التعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني الدولي ماكس ماير ، الذي وافق على توقيع عقد لمدة ثلاثة أعوام ، قادما من شالكه الألماني.

وأوضح النادي عبر موقعه على الإنترنت أن ماير صاحب الـ22 عامًا بات ثالث صفقة لكريستال بالاس خلال سوق الانتقالات بعد التعاقد مع فيسنتي جيتا وشيخو كوياتي.

وقال ماير عقب إبرام الصفقة "أشعر بحال جيد حقا، وسعيد بالانضمام للفريق، لا أطيق انتظار بدء التدريبات وأتمنى تقديم موسم جيد."

وأضاف "فخور بتواجدي هنا وأتمنى التقدم خطوة جديدة مهمة في مسيرتي الاحترافية. أرغب في تقديم أفضل ما لدي وأتوقع أن نقدم موسما جيدا".