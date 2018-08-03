مدرب الإسماعيلي: الأهلي حصل علي نقطة من العشوائية

أكد خير الدين مضوي المدير الفني للنادي الإسماعيلي أن الأهلي حصل على نقطة من المباراة باللعب العشوائي الذي قدمه أثناء المباراة ولم نتوقع هذه الطريقة أبدأ من الأهلي الذى اعتاد على التحضير والإستحواذ.

وقال مضوي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إن الأهلي يلعب دائما على الاستحواذ واللعب على أطراف الملعب، ولكن في هذه المباراة اعتمد الأهلي على الكرات الثابتة والعرضيات التي تشكل خطورة على دفاع أي فريق خاصة بعد نزول مروان محسن بجانب وليد أزارو.

وأضاف مدرب الإسماعيلي:" نشعر بالأحباط الكبير بسبب فقدان نقطتين وأضعنا فرص لقتل المباراة ولكن خطأ في التركيز خلال الدقائق الأخيرة من المباراة نجح فيها الأهلي في تسجيل هدف التعادل".

وأوضح:" هذه أول مباراة للإسماعيلي في الدوري وتعتبر بداية جيدة للفريق عكس الأهلي الذي خاض مباراتين قويتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأتم:" مهمة المدير الفني هي إيجاد البدائل للاعبين الذين رحلوا عن الفريق، وأشكر اللاعبين على الأداء وعلينا التركيز في المباراة المقبلة أمام بتروجت".

وتعادل الأهلي أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري الممتاز حيث سجل لسعد الجزيري الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني فيما أحرز محمد شريف الهدف التعادل للأهلي في الدقيقة 94 من عمر المباراة.