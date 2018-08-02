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محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال 4 صحفيين فلسطينيين لأسبوع

رام الله - د ب أ
نشر فى : الخميس 2 أغسطس 2018 - 6:48 م | آخر تحديث : الخميس 2 أغسطس 2018 - 6:48 م

قال نادي الأسير الفلسطيني إن محكمة عسكرية إسرائيلية مددت، اليوم الخميس، اعتقال أربعة صحفيين فلسطينيين على ذمة التحقيق.

وذكر نادي الأسير (منظمة غير حكومية) في بيان صحفي أن الحكم صدر عن المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر" الإسرائيلي في الضفة الغربية.

والصحفيون الأربعة هم: علاء الريماوي المضرب عن الطعام منذ اليوم الأول على اعتقاله، ومحمد علوان، وقتيبة حمدان، وحسني انجاص.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية الصحفيين الأربعة قبل ثلاثة أيام بعد مداهمة منازلهم في رام الله.

ويعمل الصحفيون الأربعة لصالح قناة القدس التي تبث من لبنان وحظرت إسرائيل الشهر الماضي عملها في أراضيها وفي مدينة القدس.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية يبلغ عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل 33 صحفيا.


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